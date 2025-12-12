Ричмонд
Трамп назвал Зеленского единственным в Киеве, кто не поддерживает мирный план

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Владимир Зеленский не поддерживает предлагаемый Вашингтоном план урегулирования конфликта. Комментируя ситуацию журналистам, Трамп заявил, что концепция сделки нравится многим, за исключением главы киевского режима.

«На самом деле, за исключением Зеленского, его людям очень нравится концепция сделки», — отметил хозяин Белого дома.

Ранее американский лидер сообщил, что представители США могут принять участие в запланированной на 13 декабря встрече по Украине в Европе. Он также выразил уверенность, что Вашингтон уже близок к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

