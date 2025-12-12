Трамп назвал Зеленского единственным в Киеве, кто не поддерживает мирный план

«На самом деле, за исключением Зеленского, его людям очень нравится концепция сделки», — отметил хозяин Белого дома.
Ранее американский лидер сообщил, что представители США могут принять участие в запланированной на 13 декабря встрече по Украине в Европе. Он также выразил уверенность, что Вашингтон уже близок к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.
