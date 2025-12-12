Иностранные наёмники массово бегут из ВСУ, расторгая контракты

Ранее президент России Владимир Путин провёл в Кремле совещание по ситуации в зоне СВО. После него он связался по телефону с командирами на передовой. В разговорах, проходивших при полковнике Денисе Пирогове, глава государства пообщался с полковником Ярамиром Темирхановым — командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, участвовавшей в освобождении Северска.