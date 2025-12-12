Пушков: британцы могут скоро потерять страну из-за мигрантов

«Под доблестным руководством [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера и его предшественников коренные британцы уже потеряли свою столицу. Скоро потеряют всю страну. “Обратная колонизация” Британии идет без пушек и армий, но не менее, если не более, эффективно», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
В своей публикации сенатор приложил фотографию британского таблоида, в которой обсуждаются разногласия вокруг руководства по бренду мэра Лондона Садика Хана. В его руководстве по созданию образа офиса мэра использовались фотография Хана среди иммигрантов с подписью «Позитивный и оптимистичный» и зеленой галочкой, а также изображение гуляющей белой семьи с подписью «Не отображает настоящих подлинных лондонцев» и красным крестиком.