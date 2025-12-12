Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: британцы могут скоро потерять страну из-за мигрантов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Британцы уже потеряли Лондон, теперь для них есть риск в скором времени потерять всю Великобританию из-за «обратной колонизации». Такое мнение выразил глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков.

Источник: РИА "Новости"

«Под доблестным руководством [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера и его предшественников коренные британцы уже потеряли свою столицу. Скоро потеряют всю страну. “Обратная колонизация” Британии идет без пушек и армий, но не менее, если не более, эффективно», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

В своей публикации сенатор приложил фотографию британского таблоида, в которой обсуждаются разногласия вокруг руководства по бренду мэра Лондона Садика Хана. В его руководстве по созданию образа офиса мэра использовались фотография Хана среди иммигрантов с подписью «Позитивный и оптимистичный» и зеленой галочкой, а также изображение гуляющей белой семьи с подписью «Не отображает настоящих подлинных лондонцев» и красным крестиком.