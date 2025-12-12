Трамп заявил, что только Зеленскому в Киеве не нравится проект сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что с украинской стороны только Владимир Зеленский выступает против предложенного Вашингтоном плана урегулирования конфликта.
По его словам, остальные представители Киева восприняли проект положительно.
«МЯ думал, что мы очень близки в заключению сделки с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Украиной. В сущности, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект сделки», — сказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.
Американский лидер уточнил, что разрабатываемый документ включает «четыре или пять ключевых элементов». По его словам, проект отличается высокой сложностью, поскольку предполагает разделение территорий и поиск компромисса по чувствительным вопросам.
Ранее пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт заявила, что президент США осведомлён о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию конфликта на Украине.