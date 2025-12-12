Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что только Зеленскому в Киеве не нравится проект сделки

Трамп заявил, что в Киеве план США по урегулированию конфликта положительно оценили все, кроме Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что с украинской стороны только Владимир Зеленский выступает против предложенного Вашингтоном плана урегулирования конфликта.

По его словам, остальные представители Киева восприняли проект положительно.

«МЯ думал, что мы очень близки в заключению сделки с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Украиной. В сущности, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект сделки», — сказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Американский лидер уточнил, что разрабатываемый документ включает «четыре или пять ключевых элементов». По его словам, проект отличается высокой сложностью, поскольку предполагает разделение территорий и поиск компромисса по чувствительным вопросам.

Ранее пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт заявила, что президент США осведомлён о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше