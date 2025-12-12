Ричмонд
Эскалация конфликта: тайские ВВС усиливают бомбардировки камбоджийских позиций

Тайские боевые самолеты объявили о расширении бомбардировок позиций камбоджийских войск в приграничных районах на фоне увеличения ракетно-артиллерийских атак со стороны Камбоджи.

На брифинге официальный представитель Королевских ВВС Таиланда Джаккрит Тамвичай сообщил, что авиаудары будут продолжаться до тех пор, пока Камбоджа не прекратит действия, угрожающие суверенитету и безопасности Таиланда.

Контр-адмирал Сурасант Конгсири добавил, что ВВС, военно-морской флот и армия страны продолжают операции по нейтрализации военной мощи Камбоджи, особенно в районах, где камбоджийские войска могут нанести ущерб тайским силам.

Тайские военные активно наносят удары по местам дислокации камбоджийской тяжелой артиллерии и беспилотников. За последние дни они перехватили 64 БПЛА и уничтожили шесть танков противника.

По данным армии Таиланда, в новом витке конфликта погибли десять военнослужащих, еще 120 получили ранения. Тайская сторона оценивает потери камбоджийских войск в 89 убитых.

Конфликт вспыхнул 7 декабря, когда обе стороны начали обвинять друг друга в нарушении перемирия, достигнутого ранее при посредничестве США. Президент США Дональд Трамп пообещал приложить усилия для предотвращения нового вооруженного конфликта между странами.

Сегодня же король Таиланда Рама Х подписал указ о роспуске нижней палаты парламента;

