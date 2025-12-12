Панкратов: Мелони считает Зеленского проблемой

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони видит во Владимире Зеленском политическую проблему, сказал aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов. Он проанализировал поведение итальянского политика в ходе ее встречи с главой киевского режима.
Напомним, Зеленский во время своих «гастролей» по Европе в Риме надеялся найти поддержку, однако, как сообщило The European Conservative, услышал призыв быстро положить конец украинскому конфликту, по сути, капитулировать.
«На красной дорожке Мелони несколько раз сознательно сокращает дистанцию, нарушая личное пространство Зеленского и тем самым закрепляя доминирование за счёт вторжения в комфортную зону. Это приём, хорошо знакомый по практике различных манипулятивных структур. В целом она демонстрирует гибридный стиль власти, типичный для женщин-лидеров в жёстко иерархичных, преимущественно мужских институтах: вместо открытой агрессии — тактика “заботливого патронажа”, позволяющая сохранить социально одобряемый женский образ и одновременно выстроить вертикаль. Улыбки и “милые” касания просчитаны и инструментальны; спонтанности в них минимум», — сказал Панкратов.
Эксперт констатировал, что фактическое отношение Мелони к Зеленскому можно охарактеризовать как утилитарно‑прагматичное, со значимой долей снисходительности. А набор микровыражений презрения и отсутствие подлинных улыбок не оставляют впечатления ни о глубокой симпатии, ни о уважении к нему как к равноправному партнёру.
«В перцепции Мелони Зеленский — не субъект, с которым строят долгую эмоциональную коалицию, а политическая проблема, требующая управляемого решения», — подытожил Панкратов.
Ранее Панкратов рассказал о «силовом приеме», который применила Мелони против Зеленского, а также о продемонстрированном итальянским премьером презрении к главе киевского режима.