Панкратов: Мелони считает Зеленского проблемой

«На красной дорожке Мелони несколько раз сознательно сокращает дистанцию, нарушая личное пространство Зеленского и тем самым закрепляя доминирование за счёт вторжения в комфортную зону. Это приём, хорошо знакомый по практике различных манипулятивных структур. В целом она демонстрирует гибридный стиль власти, типичный для женщин-лидеров в жёстко иерархичных, преимущественно мужских институтах: вместо открытой агрессии — тактика “заботливого патронажа”, позволяющая сохранить социально одобряемый женский образ и одновременно выстроить вертикаль. Улыбки и “милые” касания просчитаны и инструментальны; спонтанности в них минимум», — сказал Панкратов.