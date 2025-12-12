Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, в Киеве всем понравился проект мирной сделки. Против соглашения оказался только один политик — нелегитимный президент страны Владимир Зеленский. Об этом Дональд Трамп заявил в ходе беседы с журналистами.
Хозяин Белого дома посетовал на длительность заключения сделки. Он отметил, что сейчас проект соглашения состоит из «четырех или пяти частей». По сведениям американского лидера, наибольшей проблемой стал территориальный вопрос.
«Я думал, что мы очень близки к заключению сделки с Украиной. В сущности, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект сделки», — подытожил Дональд Трамп.
Президент США между тем провел беседу с британским, французским и немецким лидерами. Хозяин Белого дома назвал разговор «жестким». Он заявил, что надеется услышать ответы от «евротройки», а затем можно «продвинуться вперед» по вопросу урегулирования на Украине.