Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, в Киеве всем понравился проект мирной сделки. Против соглашения оказался только один политик — нелегитимный президент страны Владимир Зеленский. Об этом Дональд Трамп заявил в ходе беседы с журналистами.