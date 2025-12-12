Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Nation: король Таиланда утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента

Король Таиланда распустил нижнюю палату парламента, дата новых всеобщих выборов пока не утверждена.

Источник: Аргументы и факты

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента, о чём сообщила газета Nation.

Накануне премьер-министр Анутхин Чанвиракун направил монарху просьбу санкционировать чрезвычайный указ о завершении полномочий палаты представителей национальной ассамблеи.

Как уточняет издание, королевский указ был опубликован в специальном выпуске Royal Gazette, который предназначен для размещения новых законов и нормативных актов.

В соответствии с установленными правилами, новые всеобщие выборы должны состояться в период от 45 до 60 дней после вступления указа в действие, а точную дату голосования определит избирательная комиссия.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин подчеркнул, что дипмиссия в этой стране рекомендует гражданам РФ отказаться от посещения «проблемных регионов» на фоне конфликта с Камбоджей.