Nation: король Таиланда утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента, о чём сообщила газета Nation.
Накануне премьер-министр Анутхин Чанвиракун направил монарху просьбу санкционировать чрезвычайный указ о завершении полномочий палаты представителей национальной ассамблеи.
Как уточняет издание, королевский указ был опубликован в специальном выпуске Royal Gazette, который предназначен для размещения новых законов и нормативных актов.
В соответствии с установленными правилами, новые всеобщие выборы должны состояться в период от 45 до 60 дней после вступления указа в действие, а точную дату голосования определит избирательная комиссия.
