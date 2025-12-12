Глава ЕК хочет, чтобы Трамп прекратил вмешиваться в европейские выборы

Ранее американские профильные издания сообщили, что в рабочей версии стратегии предполагался выборочный подход к взаимодействию с европейскими государствами. В списке стран, с которыми США якобы намерены выстраивать более тесные контакты вне общеевропейской линии, назывались Австрия, Венгрия, Италия и Польша. Утверждалось, что цель такой политики — ослабление связей этих государств с Брюсселем.