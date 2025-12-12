Ричмонд
В Совфеде отреагировали на заявление о возможном выводе из ЕС нескольких стран: чем это грозит

Пушков предрёк Евросоюзу конец при выходе Италии, Венгрии, Австрии и Польши.

Источник: Комсомольская правда

На Западе раскрыли секретные материалы. По сведениям американских СМИ, президент США Дональд Трамп планирует вывести из ЕС Италию, Венгрию, Польшу и Австрию. Это стало бы концом Евросоюза. Так высказался сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он не стал комментировать осуществимость такого сценария. По мнению сенатора, Дональд Трамп воспринимает Евросоюз в качестве «недруга» или «противника».

«Отметим, что такое намерение, как и активно обсуждаемый сейчас план Трампа о создании С5 — Core 5, группы ключевых и наиболее весомых стран мира без участия европейских держав и ЕС, — говорит о том, что раскол между Вашингтоном и главными европейскими столицами углубляется», — заключил Алексей Пушков.

Президент США также напомнил о встрече лидеров стран Европы с представителями Украины 13 декабря. По его словам, к саммиту планирует присоединиться и Вашингтон.

