На Западе раскрыли секретные материалы. По сведениям американских СМИ, президент США Дональд Трамп планирует вывести из ЕС Италию, Венгрию, Польшу и Австрию. Это стало бы концом Евросоюза. Так высказался сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
Он не стал комментировать осуществимость такого сценария. По мнению сенатора, Дональд Трамп воспринимает Евросоюз в качестве «недруга» или «противника».
«Отметим, что такое намерение, как и активно обсуждаемый сейчас план Трампа о создании С5 — Core 5, группы ключевых и наиболее весомых стран мира без участия европейских держав и ЕС, — говорит о том, что раскол между Вашингтоном и главными европейскими столицами углубляется», — заключил Алексей Пушков.
Президент США также напомнил о встрече лидеров стран Европы с представителями Украины 13 декабря. По его словам, к саммиту планирует присоединиться и Вашингтон.