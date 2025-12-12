Пушков заявил, что британцы скоро потеряют страну из-за мигрантов

Ранее Пушков заявлял, что за последние 25 лет около 400 тысяч жителей Европы пострадали от преступлений, совершённых мигрантами. Среди жертв — женщины, мужчины и дети. Речь идёт о различных преступлениях, включая случаи насилия. По мнению сенатора, европейские власти игнорируют риски и продолжают завозить мигрантов массово.