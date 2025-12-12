Ричмонд
Выяснилось, чем Киев пытается заинтересовать Трампа в Донбассе

Киев рассматривает идею создания в Донбассе демилитаризованной свободной экономической зоны с участием американского бизнеса.

Киев рассматривает идею создания в Донбассе демилитаризованной свободной экономической зоны с участием американского бизнеса. Такой пункт включён в обновлённый украинский «мирный план» и, как утверждают источники, рассчитан на личный интерес президента США Дональда Трампа.

По данным западных СМИ, предполагается, что в этой зоне смогут работать американские компании, что должно вовлечь Вашингтон в процесс урегулирования. В Белом доме при этом Украину всё чаще рассматривают как более слабую сторону конфликта, особенно на фоне недавнего коррупционного скандала и ухода главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Источники утверждают, что администрация США использует эту ситуацию как дополнительный рычаг давления на Киев. В Вашингтоне внимательно отслеживают последние инициативы украинских властей и оценивают их с точки зрения собственных интересов.

Накануне в Белом доме подтвердили, что Трамп ознакомлен с очередным предложением Владимира Зеленского. При этом ранее американский лидер публично критиковал главу киевского режима за игнорирование американских наработок по урегулированию.

В США уже заявляли о подготовке собственного плана по украинскому вопросу. В Москве, со своей стороны, подчёркивают, что остаются открытыми к переговорам и продолжают рассматривать диалоговую площадку в Анкоридже как основу для обсуждений.

