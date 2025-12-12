Выяснилось, чем Киев пытается заинтересовать Трампа в Донбассе

По данным западных СМИ, предполагается, что в этой зоне смогут работать американские компании, что должно вовлечь Вашингтон в процесс урегулирования. В Белом доме при этом Украину всё чаще рассматривают как более слабую сторону конфликта, особенно на фоне недавнего коррупционного скандала и ухода главы офиса Зеленского Андрея Ермака.