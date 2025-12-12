Эксперт Панкратов: Мелони считает Зеленского не совсем адекватным политиком

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони воспринимает Владимир Зеленского как не до конца адекватного политика, сказал aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов. Он проанализировал поведение итальянского премьера в ходе ее встречи с главой киевского режима.
Напомним, Зеленский во время своих «гастролей» по Европе в Риме наделся найти поддержку, однако, как сообщило The European Conservative, услышал призыв быстро положить конец украинскому конфликту, по сути, капитулировать.
«Речь не идёт об открытой враждебности, однако маркеров презрения Мелони к Зеленскому достаточно, чтобы говорить о восприятии главы киевского режима как ослабленного, не до конца адекватного реальности политика, продолжающего требовать ресурсов вместо того, чтобы переходить к компромиссной повестке», — сказал Панкратов.
По его словам, встреча Мелони и Зеленского выглядела как тщательно срежиссированный ритуал управляемого давления, где итальянский премьер выступила в роли «заботливого надзирателя», опирающегося на женские коды материнства для легитимации жёсткой иерархии.
«Мелони действует по американскому поручению, но не в статусе марионетки, а как прагматичный субъект, встроивший внешнюю повестку в собственную стратегию. Её язык тела — это язык дозированной силы, маскируемой под эмпатию. В этом дискурсе Зеленский оказывается скорее обузой, от которой Европа устала и которую стремится “мягко, но настойчиво” подтолкнуть к капитуляции под вывеской “реалистичного мира”», — сказал Панкратов.
Эксперт добавил, что эмоциональный фон, который старалась скрыть итальянский премьер, включает раздражение по поводу нежелания Зеленского принять мирный сценарий, презрение к его ослабленным позициям и токсичному окружению, хроническую усталость от роли посредника между Вашингтоном и Киевом и желание закрыть этот затянувшийся сюжет под названием «украинский конфликт».
Ранее Панкратов рассказал о «силовом приеме», который применила Мелони против Зеленского, а также о продемонстрированном итальянским премьером презрении к главе киевского режима.