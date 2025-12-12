Американский лидер Дональд Трамп обратился к Киеву с призывом провести выборы президента. Нынешний нелегитимный глава государства Владимир Зеленский демонстративно согласился. Однако, по мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, никаких выборов президента в стране не будет.
Он подчеркнул, что Зеленский, напротив, сделает всё возможное для отсрочки процесса голосования. При этом экс-премьер указал на нецелесообразность проведения выборов на данный момент. Он считает, что это ничего не изменит.
«Для Зеленского выборы — конец его политической карьеры, это абсолютно очевидно. Поэтому он будет делать все, чтобы никаких выборов не состоялось, если не додавит Трамп», — цитирует ТАСС Николая Азарова.
Бывший премьер страны также заявил, что западные государства собирали компромат на всех членов украинского правительства. По его словам, информация об этом появилась летом 2025 года.