Премьер Эстонии пропал во время выступления Зеленского

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал неожиданно пропал из кадра во время онлайн-выступления Владимира Зеленского на встрече так называемой «коалиции желающих».
Момент исчезновения попал на видеозапись: в начале речи украинского лидера Михал спокойно сидел среди остальных участников, но спустя примерно три минуты его кресло оказалось пустым.
На записи также видно, что премьер Великобритании Кир Стармер, который в этот момент оставался в кадре, никак не отреагировал на внезапный уход эстонского коллеги. Онлайн-встреча прошла в четверг, и одной из её тем стал отчёт Зеленского о недавнем разговоре с представителями США относительно возможных гарантий безопасности.
Ранее эстонский прзидент Алар Карис заявил, что он внезапно повзрослел и решил больше не слушать глупых людей. Карис также сказал, что у него «пропало желание стараться угодить» тем, кому он не нравится.