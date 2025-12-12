Попытка демократов запустить процедуру импичмента Трампа провалилась

В частности, конгрессмен сослался на заявление президента, в котором тот напомнил сенаторам и конгрессменам от Демократической партии, что призывы к военнослужащим не выполнять приказы могут караться смертной казнью как подстрекательство к мятежу. Также в обвинениях утверждалось, что Трамп угрожает федеральным судьям, подрывает независимость судебной системы, а его политика ведёт к росту угроз политического насилия.