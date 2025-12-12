Крупнейший в мире китайский дрон- «тяжеловес» совершил свой первый полёт

По официальным данным, аппарат выполнил полётную программу без сбоев. Дрон относится к высотному тяжёлому классу: длина крыла составляет 16,35 м, размах — 25 м. Максимальная взлётная масса достигает 16 т, полезная нагрузка — до 6 т. В автономном режиме беспилотник способен находиться в воздухе до 12 часов, дальность полёта оценивается в 7 тыс. км.