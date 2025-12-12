Крупнейший в мире китайский дрон- «тяжеловес» совершил свой первый полёт

В Китае успешно прошёл первый полёт тяжёлого беспилотника «Цзютянь». Испытание состоялось 11 декабря в северо-западной провинции Шэньси и стало важным этапом в развитии китайской беспилотной авиации.
По официальным данным, аппарат выполнил полётную программу без сбоев. Дрон относится к высотному тяжёлому классу: длина крыла составляет 16,35 м, размах — 25 м. Максимальная взлётная масса достигает 16 т, полезная нагрузка — до 6 т. В автономном режиме беспилотник способен находиться в воздухе до 12 часов, дальность полёта оценивается в 7 тыс. км.
Разработчики указывают, что платформа предназначена для широкого спектра задач. Среди них — доставка тяжёлых грузов в труднодоступные районы, восстановление экстренной связи, работа в зонах стихийных бедствий, а также географическая разведка и оценка последствий чрезвычайных ситуаций.
«Цзютянь» впервые показали публике на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае. Аппарат считается крупнейшим в мире высотным дроном тяжёлого класса. Он создавался с прицелом на повышение эффективности роевых операций Народно-освободительной армии Китая.
Конструкция предусматривает восемь точек подвески для управляемых авиабомб, ракет класса «воздух-воздух» и противокорабельных средств поражения, а также ударных беспилотников. Внутри фюзеляжа может размещаться более сотни малых дронов, предназначенных для запуска и подавления систем противовоздушной обороны.
Испытания «Цзютяня» проходят на фоне активного наращивания Китаем высокотехнологичных вооружений. Ранее сообщалось, что в начале 2025 года в стране тестировали гиперзвуковую ракету, способную создать серьёзную угрозу для авиации вероятного противника.
