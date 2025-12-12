Губернатор Хоценко и мэр Шелест поздравили омичей с Днем Конституции РФ

С этим праздником омичей поздравили губернатор Виталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артемов.
«Основной Закон, всенародно принятый более 30 лет назад, все эти годы служит крепким фундаментом развития России. Сегодня, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами, особенно важно помнить о ценностях, закрепленных в Конституции. Это верховенство закона, демократия, социальная справедливость и уважение к правам человека. Эти принципы позволяют укреплять могущество России и ее авторитет на международной арене. Пусть Конституция и впредь служит всем нам надежным ориентиром на пути к новым свершениям и победам!» — говорится в поздравлении.
Мэр Омска Сергей Шелест также поздравил жителей с праздником. Градоначальник, в частности, пожелал жителям осознанного гражданства и гордости за свою страну.
«Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации. Основной закон нашей страны — это фундамент государственности, гарантия прав и свобод каждого человека. Пусть принципы справедливости, равенства и уважения к закону всегда остаются незыблемыми. Желаю мира, стабильности и процветания нашей Родине, а каждому из нас — осознанного гражданства и гордости за свою страну», — говорится в сообщении Сергея Шелеста.
Добавим, в этот день 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации.