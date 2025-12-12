Губернатор Хоценко и мэр Шелест поздравили омичей с Днем Конституции РФ

«Основной Закон, всенародно принятый более 30 лет назад, все эти годы служит крепким фундаментом развития России. Сегодня, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами, особенно важно помнить о ценностях, закрепленных в Конституции. Это верховенство закона, демократия, социальная справедливость и уважение к правам человека. Эти принципы позволяют укреплять могущество России и ее авторитет на международной арене. Пусть Конституция и впредь служит всем нам надежным ориентиром на пути к новым свершениям и победам!» — говорится в поздравлении.