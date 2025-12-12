Главе района в Хабаровском крае вынесено представление за запущенные поля

Проверка была проведена Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой в ноябре на основании материалов, переданных Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Инспекция охватила пять земельных участков общей площадью более 300 гектаров. На всех территориях были выявлены грубые нарушения: сельхозугодья зарастали сорной растительностью, сухая трава не убиралась, что создавало высокую пожарную опасность. Прокуратура пришла к выводу, что администрация района не осуществляет должным образом муниципальный земельный контроль и не принимает мер для предотвращения возможных возгораний.