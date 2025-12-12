Ричмонд
Главе района в Хабаровском крае вынесено представление за запущенные поля

На всех территориях были выявлены грубые нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае по результатам проверки, инициированной Россельхознадзором, временно исполняющему обязанности главы администрации района имени Лазо вынесено официальное представление. Причина — бездействие местных властей, которые не обеспечили соблюдение правил пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Проверка была проведена Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой в ноябре на основании материалов, переданных Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Инспекция охватила пять земельных участков общей площадью более 300 гектаров. На всех территориях были выявлены грубые нарушения: сельхозугодья зарастали сорной растительностью, сухая трава не убиралась, что создавало высокую пожарную опасность. Прокуратура пришла к выводу, что администрация района не осуществляет должным образом муниципальный земельный контроль и не принимает мер для предотвращения возможных возгораний.