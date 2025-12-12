Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польский дипломат высказался о закрытии генконсульств в Иркутске и Гданьске

Бывший польский посол в США и Израиле Марек Магеровский назвал эти решения ошибкой польского руководства.

Источник: Генконсульство Польши в Иркутске

Польский дипломат Марек Магеровский раскритиковал закрытие генконсульств России и Польши. Об этом он заявил в интервью газете Fakt, передает ТАСС.

Бывший польский посол в США и Израиле Марек Магеровский назвал ошибкой закрытие российского генконсульства в Польше и польского в России.

«Эффекты от этого (закрытия консульств) гораздо более вредные для нас — как для страны, так и для польских граждан», — подчеркнул дипломат.

Как отметил Магеровский, Закрытие генконсульства в Иркутске — «серьезное решение» для поляков, проживающих в отдаленных российских регионах. Из-за закрытия консульств, как уверен дипломат, Польша теряет гораздо больше, чем Россия.

Напомним, что последнее консульство РФ в Польше закрыли в Гданьске. В качестве ответной меры МИД РФ объявил о закрытии консульства Польши в Иркутске с 30 декабря.

Ранее в Иркутске приступила к работе новый генконсул КНР.