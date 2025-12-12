Генерал Катер: Зеленский может реорганизовать ВСУ под прикрытием выборов

Катер указал, что зимний период сам по себе подходит для перегруппировки: в условиях временного затишья можно наладить снабжение, провести реорганизацию и подготовиться к возможным дальнейшим действиям. По его оценке, такая пауза теоретически позволила бы Киеву начать новое наступление уже весной, задействовав накопленные ресурсы.