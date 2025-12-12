Генерал Катер: Зеленский может реорганизовать ВСУ под прикрытием выборов

Отставной генерал бундесвера Роланд Катер в беседе с телеканалом Welt выразил мнение, что объявление перемирия на Украине на период выборов может сыграть на руку Киеву. По его словам, подобная пауза дала бы украинской стороне возможность заняться внутренней перестройкой вооружённых сил.
Катер указал, что зимний период сам по себе подходит для перегруппировки: в условиях временного затишья можно наладить снабжение, провести реорганизацию и подготовиться к возможным дальнейшим действиям. По его оценке, такая пауза теоретически позволила бы Киеву начать новое наступление уже весной, задействовав накопленные ресурсы.
При этом генерал отметил, что вопрос обеспечения безопасности выборов станет ключевым и наверняка вызовет споры между участниками конфликта. Он подчеркнул, что остаётся неясным, как на практике должно работать подобное перемирие и какая сторона получит от него реальные преимущества.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вверг Зеленского в панику, установив измеряющийся «считанными днями» дедлайн, в который Зеленскому следует принять окончательное решение по американскому мирному предложению.