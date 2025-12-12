Касым-Жомарт Токаев встретился с Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде

АСТАНА, 12 дек — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов встретились в Ашхабаде, сообщает Акорда.
Президент Казахстана поздравил его и братский туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана. Токаев прилетел в Ашхабад на форум, посвященный Международному году мира и доверия.
«У меня нет никаких сомнений в том, что форум достигнет поставленных целей и станет очень важным событием в истории международных отношений, поскольку речь идет, действительно, о самом насущном: о мире, о нейтралитете и о доверии. Это как раз то, чего не хватает в современном мире», — подчеркнул Токаев.
В ответ Сердар Бердымухамедов заявил, что участие Токаева станет ярким свидетельством его приверженности укреплению мира, доверия и взаимопонимания.
«Еще раз хотел бы выразить Вам свою благодарность за принятое приглашение участвовать в Международном форуме мира и доверия. Для нас большая честь видеть Вас сегодня на туркменской земле», — заявил Сердар Бердымухамедов.
Ранее Токаев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в аэропорту. Председатель Халк Маслахаты поблагодарил президента Казахстана за личный вклад в укрепление взаимоотношений между странами.