Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Трамп призвал «евротройку» убедить Зеленского принять мирный план США

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Германии, Франции и Великобритании оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он принял условия американского мирного плана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Мирный план США предполагает в том числе территориальные уступки со стороны Киева и ограничение численности украинской армии.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США ожидают «четкого понимания» по прогрессу переговоров к 25 декабря, отмечает WSJ. По его словам, текущая версия соглашения ограничивает численность украинской армии 800 тыс. военнослужащих, а спорными остаются вопросы территорий и контроля Запорожской АЭС.

13 декабря в Париже пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана. Дональд Трамп заявил, что американская сторона примет участие, если посчитает встречу полезной.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше