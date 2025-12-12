WSJ: Трамп призвал «евротройку» убедить Зеленского принять мирный план США

Мирный план США предполагает в том числе территориальные уступки со стороны Киева и ограничение численности украинской армии.
11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США ожидают «четкого понимания» по прогрессу переговоров к 25 декабря, отмечает WSJ. По его словам, текущая версия соглашения ограничивает численность украинской армии 800 тыс. военнослужащих, а спорными остаются вопросы территорий и контроля Запорожской АЭС.
13 декабря в Париже пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана. Дональд Трамп заявил, что американская сторона примет участие, если посчитает встречу полезной.