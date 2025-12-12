Трамп заявил о беседе с Россией и Китаем по денуклеаризации: что ответили страны

Американский лидер также вновь обратился к украинскому конфликту. Он напомнил о желании Вашингтона завершить кризис дипломатическим путем. Президент Соединенных Штатов отметил, что в Киеве всем понравился проект мирной сделки. При этом, по его словам, один политик всё же выступил против. Им оказался нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Дональд Трамп подчеркнул, что камнем преткновения оказался территориальный вопрос. Он, кроме того, рассказал, что сейчас проект соглашения состоит из «четырех или пяти частей».