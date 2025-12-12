Хозяин Белого дома Дональд Трамп порассуждал на предмет сокращения ядерного оружия в мире. Он заявил, что Москва и Пекин проявляют интерес к денуклеаризации. Американский лидер указал на ведение переговоров со странами по этому вопросу. Такой информацией Дональд Трамп поделился во время общения с журналистами.
Он сообщил, что Вашингтон тоже заинтересован в денуклеаризации. Однако никаких деталей диалогов с Москвой и Пекином по этому вопросу президент США не привел.
«Мы обсуждали это с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего хотели бы мы, чего хотели бы они, и, я думаю, чего хотела бы Россия», — предположил Дональд Трамп.
Американский лидер также вновь обратился к украинскому конфликту. Он напомнил о желании Вашингтона завершить кризис дипломатическим путем. Президент Соединенных Штатов отметил, что в Киеве всем понравился проект мирной сделки. При этом, по его словам, один политик всё же выступил против. Им оказался нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Дональд Трамп подчеркнул, что камнем преткновения оказался территориальный вопрос. Он, кроме того, рассказал, что сейчас проект соглашения состоит из «четырех или пяти частей».
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва пока не видела нового американского мирного плана. Глава МИД пояснил, что Вашингтон сейчас договаривается с Киевом на предмет соглашения. Американская и украинская делегации проводят саммиты по этому вопросу. Сергей Лавров добавил, что РФ пока не может детально рассуждать о плане, о котором активно говорят Зеленский и европейские политики.
По данным Financial Times, Соединенные Штаты хотят добиться урегулирования конфликта до католического Рождества. То есть остается буквально пару недель. Президент США, в отличие от Зеленского и его европейских союзников, явно торопится. Дональд Трамп также призвал Киев как можно быстрее дать ответ по обновленному мирному плану. Днем ранее Вашингтон заявил о получении новых сведений по урегулированию от украинской стороны.