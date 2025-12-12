Штат Индиана отклонил инициативу Трампа по перенарезке избирательных округов

Агентство уточняет, что изменение границ избирательных округов могло бы помочь Республиканской партии расширить присутствие в федеральном Конгрессе с семи до девяти членов. Опрошенные AP представители партии в штате, голосовавшие против инициативы, объяснили свои действия «излишним давлением со стороны Белого дома».
Инициатива Дональда Трампа призвана сохранить и укрепить большинство представителей Республиканской партии в Палате представителей на промежуточных выборах в 2026 году. Границы своих избирательных округов уже пересмотрели штаты Техас, Миссури, Огайо и Северная Каролина.