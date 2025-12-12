Bloomberg оценил «Золотой купол» Трампа в 1,1 триллиона долларов

Агентство Bloomberg подсчитало, что создание системы противоракетной обороны «Золотой купол», стоимость которой президент США Дональд Трамп ранее оценивал в 175 миллиардов долларов, на самом деле может потребовать около 1,1 триллиона долларов.
По данным агентства, расчёты основываются на текущих ценах на вооружение и оборонные технологии, однако не включают эксплуатационные расходы, оплату персонала и затраты на разработку новых решений — например, космических перехватчиков. Эти дополнительные статьи бюджета способны ещё больше увеличить итоговую стоимость проекта.
Даже более ограниченный вариант системы ПРО, рассчитанный на отражение масштабной атаки лишь со стороны одного противника, по оценкам специалистов агентства, потребует не меньше 844,4 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что космические войска США заключили контракты на разработку прототипов средств перехвата для системы противоракетной обороны «Золотой купол». Контракты заключили с неназванными компаниями на сумму девять миллионов долларов каждый.