10 млн рублей выплатил лидер КПРФ в Приморье за элитную квартиру по иску прокурора

Как стало известно ИА PrimaMedia, с вице-спикера Заксобрания Приморья (ЗС ПК) и лидера краевой КПРФ Анатолия Долгачева истребовали в доход государства 10,1 млн рублей. Такую сумму неподтвержденного дохода с него постановил взыскать Фрунзенский районный суд Владивостока по иску прокурора Приморья: депутат не смог подтвердить происхождение большей части средств, на которые купил элитную 4-комнатную квартиру в небоскребе ЖК «Аквамарин». Коммунист погасил 10-миллионный долг перед казной за полгода. Судебные приставы окончили его исполнительное производство.
Решение Фрунзенского районного суда по неподтвержденному доходу в отношении Анатолия Долгачева вступило в силу в начале года, однако вице-спикер добровольно его не исполнил. В этой связи по обращению краевой прокуратуры в мае специализированный отдел судебных приставов (СОСП) возбудил исполнительное производство. Согласно постановлению суда, взысканию с приморского лидера КПРФ в доход государства подлежали денежные средства в размере 10 млн 170 рублей.
Согласно информации банка данных ФССП России, долг с Анатолия Долгачева взыскивали постепенно. Например, в конце ноября за ним числилось уже не 10, а 3,3 млн рублей. А в декабре с него взыскали и эту сумму. На текущий момент ФИО коммуниста исчезло из реестра должников.
«Исполнительное производство окончено. Долг закрыт», — подтвердил собеседник ИА PrimaMedia в ГУ ФССП России по Приморскому краю, уточнив, что это произошло недавно.
Таким образом, на истребование долга у приставов СОСП с вице-спикера ушло чуть больше шести месяцев.
Напомним, с гражданским иском к вице-спикеру Анатолию Долгачеву прокурор Приморья Сергей Столяров выступил в июне 2024 года.
Будучи депутатом, работающим в Заксобрании на постоянной основе и получающим заработную плату из бюджета, в 2021 году Анатолий Долгачев приобрел 4-комнатную квартиру площадью 114,2 кв м в элитном ЖК «Аквамарин», расположенном на берегу Амурского залива в районе бухты Федорова. Квартира ему обошлась в 15 млн рублей. Прокуратура в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам пришла к выводу, что покупка была депутату-коммунисту не по карману.
Согласно справке о доходах, 5 млн он взял в ипотеку на 10 лет по договору с ВТБ, а 10 млн рублей — накопления за предыдущие годы. Но задекларированный доход Долгачева в период трех лет предыдущих году сделки — за 2018−2020 год — составил 8,6 млн рублей, что меньше размера затрат на приобретение объекта недвижимого имущества.
В суде прокуратура также указывала, что в 2018 году депутат Долгачев за 1,5 млн рублей приобрел земельный участок в пригороде Владивостока в районе Сахарного ключа, а также за 6,7 млн рублей купил квартиру по адресу Партизанский проспект, 12, в доме, где сейчас располагается Крайком КПРФ. В судебном процессе ведомство заявляло о наличии иных объектов недвижимости, по которым депутат нес на них расходы в тот же период — в 2021 году. Упоминалась еще одна квартира в ЖК «Аквамарин», записанная на младшего брата коммуниста, не имевшего своих доходов. Надзорное ведомство установило, что Долгачев младший является собственником квартиры площадью 145 кв. м., купленной в 2021 году у того же застройщика за 14,2 млн рублей. В период судебного разбирательства по этой квартире был оформлен договор на ее возврат застройщику.
В ходе процесса парламентарий не смог подтвердить происхождение большей части средств, на которые купил свою квартиру. Суд частично удовлетворил иск прокурора края.
Покупка этой недвижимости после ее отражения в декларации 2021 года вызвала рассуждения в соцсетях о подозрительно низкой стоимости квартиры. Основным владельцем компании-застройщика ЖК «Аквамарин» является Сейран Оганесян, отец арестованного в ноябре по подозрению в незаконном сбыте 50 кг ртути депутата ЗС ПК Артавазда Оганесяна. Молодой человек дважды избирался в региональный парламент через общую часть списка КПРФ, и последний раз — в 2021 году.
Главный коммунист края, в свою очередь, заявил СМИ, что ему никто скидки не давал, а обсуждения покупки недвижимости в привязке к семье Оганесян назвал попыткой очернить КПРФ и наговорить на него.
Ситуацию по иску прокуратуры Анатолий Долгачев отказывался комментировать. Меж тем первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин публично поддержал его в споре с прокурором края. В интервью ИА PrimaMedia он заявил, что связывает это дело с попытками давления на КПРФ.