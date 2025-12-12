10 млн рублей выплатил лидер КПРФ в Приморье за элитную квартиру по иску прокурора

В суде прокуратура также указывала, что в 2018 году депутат Долгачев за 1,5 млн рублей приобрел земельный участок в пригороде Владивостока в районе Сахарного ключа, а также за 6,7 млн рублей купил квартиру по адресу Партизанский проспект, 12, в доме, где сейчас располагается Крайком КПРФ. В судебном процессе ведомство заявляло о наличии иных объектов недвижимости, по которым депутат нес на них расходы в тот же период — в 2021 году. Упоминалась еще одна квартира в ЖК «Аквамарин», записанная на младшего брата коммуниста, не имевшего своих доходов. Надзорное ведомство установило, что Долгачев младший является собственником квартиры площадью 145 кв. м., купленной в 2021 году у того же застройщика за 14,2 млн рублей. В период судебного разбирательства по этой квартире был оформлен договор на ее возврат застройщику.