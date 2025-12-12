Адвокат: Дело КазТАГ — это манипуляция и попытка наезда на авторитетное СМИ

«Когда СМИ лишь предоставляет площадку для выражения позиции адвоката и ее доверителей по частному уголовному делу, говорить о распространении заведомо ложной информации руководством КазТАГ — ни что иное, как юридическая манипуляция и попытка “наезда” на авторитетное СМИ. Каким образом вы установили, что Амир и Асет что-либо заведомо знали в истории с мошенничеством с Freedom finance? Правильно, никаким», — сообщила она на своей странице в соцсети.
Адвокат подчеркнула, что точка зрения потерпевших и их адвоката не может быть признана ложной до вынесения судебного приговора. По ее словам, это является базой: в противном случае под угрозой окажутся сама презумпция невиновности, право на защиту и право на состязательный процесс.
«Вы только представьте, адвокат и потерпевшие в одиночку ведут борьбу с сотрудниками Freedom Finance?!! Имеют ли они право выступать и говорить о своих проблемах, вот в чем вопрос…» — заключила Керимова.
Напомним, в основу уголовного дела против руководства КазТАГ легли показания адвоката и потерпевших в результате мошенничества во Freedom Finance. 3 апреля 2025 года они позвонили в редакцию с претензией, заявляя, что приведенная в КазТАГ информация опубликована в интересах Freedom Finance. Они признались, что не могут достучаться до СМИ, и не могут добиться правды в правоохранительных органах, у регулятора и в администрации президента.
Между тем, комитет по защите журналистов (CPJ) выразил обеспокоенность уголовным делом против руководства КазТАГ. Серьезную обеспокоенность выразил и международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».
Адвокат Рена Керимова заявляла, что адвокат потерпевших от афер в опубликованном на YouTube видео рассказывал исключительно о фактах, связанных с уголовным делом в отношении Светового и других, и не давал заведомо ложных сведений. Позже главный редактор агентства Амир Касенов отметил, что, как в сталинские времена, так и сейчас единственным способом заставить честных журналистов молчать остается уголовное преследование.
Отметим, что незаконное уголовное преследование руководства КазТАГ прямо сейчас находится под пристальным вниманием множества как казахстанских, так и зарубежных СМИ.
Кроме того, руководителей КазТАГ поддержали депутаты парламента, общественные деятели и представители профессионального сообщества.
Добавим, что 10 декабря Касенов сообщил, что потребовал очной ставки бенефициаром Freedom Finance Тимуром Турловым, а также рассказал о намерении ходатайствовать о вызове, в том числе с принудительным доставлением в случае уклонения, на допрос всех инвесторов компании.
11 декабря вице-премьер — министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что юристы ведомства работают над возможностью оказания помощи МИА КазТАГ, руководство которого подверглось уголовному преследованию.
Адвокат Рена Керимова также считает, что международному информационному агентству (МИА) КазТАГ, возможно, не потребовалась бы помощь министерства культуры и информации, если бы следствие известило заранее об уголовном деле.