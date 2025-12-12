Доминирование и презрение: Мелони показала истинное отношение к Зеленскому

Панкратов констатировал, что фактическое отношение Мелони к Зеленскому можно охарактеризовать как утилитарно-прагматичное, со значимой долей снисходительности. А набор микровыражений презрения и отсутствие подлинных улыбок не оставляют впечатления ни о глубокой симпатии, ни об уважении к нему как к равноправному партнеру.