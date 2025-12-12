Доминирование и презрение: Мелони показала истинное отношение к Зеленскому

«Гастроли» Владимира Зеленского по Европе с целью собрать поддержку и одобрение партнеров явно не удались. В Италии вместо аплодисментов, к которым так привык глава киевского режима, он услышал призыв быстро положить конец украинскому конфликту, по сути, капитулировать. Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов проанализировал поведение премьера Джорджи Мелони в ходе встречи с Зеленским и выявил ее реальное отношение к гостю из Украины.
Применила к Зеленскому силовой прием.
В частности, Панкратов обратил внимание на то, как Мелони пожала Зеленскому руку.
«Невербальное поведение Мелони демонстрирует не покорность, а активную, сознательно принятую роль посредника. В её жестах и мимике читается не дискомфорт подчинённого, а жёсткая решимость. Рукопожатие выбивается из протокольного стандарта и в данной конфигурации выступает средством доминирования Мелони под прикрытием демонстративной “близости”», — отметил профайлер.
Эксперт обратил внимание, что инициатор подобного жеста — Мелони — физически ограничивает правую руку партнера — Зеленского — и получает тактильный контроль над взаимодействием.
«Это типичное “рукопожатие политика”, создающее иллюзию сердечности, тогда как, по сути, оно является силовым приемом», — пояснил Панкратов.
Принципиален также, добавил профайлер, уровень контакта левой рукой: на снимках Мелони удерживает обе руки Зеленского на уровне кистей и запястий, местами накрывая их ладонью сверху.
«Возникает доминирование, поданное как опека и забота. Такой захват имитирует дружелюбие, но на бессознательном уровне закрепляет асимметрию власти. Мелони фактически берет на себя роль старшего, который “ведет” младшего, лишая Зеленского возможности регулировать дистанцию и направление контакта», — сказал Панкратов.
При этом длительность и навязчивость этого рукопожатия превращают его в акт манипулирования, рассчитанный на подавление сопротивления собеседника, обратил внимание эксперт.
«Положение ладони Мелони сверху дополнительно маркирует превосходство и стремление обозначить, кто контролирует ситуацию», — сказал Панкратов.
Продемонстрировала презрение к Зеленскому.
Эксперт также отметил, что микроанализ мимики итальянского премьера показывает управляемую улыбку без включения нижних век, то есть улыбку, лишенную подлинной эмоциональной наполненности. А легкое напряжение в нижней части лица позволяет говорить о сдерживаемом раздражении или тщательно подавляемом недовольстве.
При этом в ряде кадров у Мелони фиксируется слабая асимметрия рта, когда один уголок губ заметно выше другого, что является классическим признаком презрения.
«Мелони демонстрирует высокий уровень произвольного контроля над лицевой мускулатурой, характерный для зрелых политиков, однако именно совокупность микросигналов разоблачает сложный эмоциональный коктейль: профессионально выдержанную холодность, замаскированную под дипломатическое тепло, и оттенок снисходительности к Зеленскому, воспринимаемому как более слабое звено, нуждающееся в наставлениях», — сказал Панкратов.
Эксперт добавил, что «забота» итальянского премьера о главе киевского режима носит формально-функциональный характер без следов глубокой эмпатии, а роль «учителя, которого не слушают», вызывает очевидное внутреннее раздражение.
Видит в Зеленском политическую проблему.
Панкратов констатировал, что фактическое отношение Мелони к Зеленскому можно охарактеризовать как утилитарно-прагматичное, со значимой долей снисходительности. А набор микровыражений презрения и отсутствие подлинных улыбок не оставляют впечатления ни о глубокой симпатии, ни об уважении к нему как к равноправному партнеру.
«В перцепции Мелони Зеленский — не субъект, с которым строят долгую эмоциональную коалицию, а политическая проблема, требующая управляемого решения», — сказал Панкратов.
Считает Зеленского не совсем адекватным политиком.
Более того, итальянский премьер воспринимает Зеленского как не до конца адекватного политика, уверен эксперт.
«Речь не идет об открытой враждебности, однако маркеров в поведении Мелони достаточно, чтобы говорить о восприятии главы киевского режима как ослабленного, не до конца адекватного реальности политика, продолжающего требовать ресурсов вместо того, чтобы переходить к компромиссной повестке», — сказал Панкратов.
По его словам, встреча Мелони и Зеленского выглядела как тщательно срежиссированный ритуал управляемого давления, где итальянский премьер выступила в роли «заботливого надзирателя», опирающегося на женские коды материнства для легитимации жесткой иерархии.
«Мелони действует по американскому поручению, но не в статусе марионетки, а как прагматичный субъект, встроивший внешнюю повестку в собственную стратегию. Ее язык тела — это язык дозированной силы, маскируемой под эмпатию. В этом дискурсе Зеленский оказывается скорее обузой, от которой Европа устала и которую стремится “мягко, но настойчиво” подтолкнуть к капитуляции под вывеской “реалистичного мира”», — сказал Панкратов.
Эксперт добавил, что эмоциональный фон, который старалась скрыть итальянский премьер, включает раздражение по поводу нежелания Зеленского принять мирный сценарий, презрение к его ослабленным позициям и токсичному окружению, хроническую усталость от роли посредника между Вашингтоном и Киевом и желание закрыть этот затянувшийся сюжет под названием «украинский конфликт».