Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Октябрьскому райсуду Омска ищут нового зампредседателя

В Октябрьском райсуде Омска ищут замену зампредседателя с истекшими полномочиями и планами на кресло в облсуде.

Источник: Freepik

В пятницу, 12 декабря 2025 года, Квалификационная коллегия судей объявила о приеме документов на вакансию заместителя председателя Октябрьского районного суда города Омска. Стоит напомнить, что в начале 2018 года на этот руководящий пост назначили Василия Бондарева, срок полномочий которого завершился шесть лет спустя. В настоящий момент он значится судьей той же инстанции, однако в октябре 2025 года члены областной ККС одобрили его кандидатуру на пост судьи Омского областного суда.

Стоит уточнить, что речь идет о вакансии зампредседателя указанной инстанции по уголовным делам. Должность замруководителя суда по гражданским делам уже занята, с августа 2020 года ее занимает Анастасия Безверхая.

Кроме того, стартуют поиски нового мирового судьи участка № 4 в Горьковском судебном районе Омской области. Юрий Шушура, отправлявший правосудие в этом статусе с 2004 года, ушел в отставку весной 2022 года, однако впоследствии еще дважды привлекался к осуществлению этих обязанностей.

Последним днем приема документов называется 26 января 2025 года.