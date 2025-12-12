Октябрьскому райсуду Омска ищут нового зампредседателя

В пятницу, 12 декабря 2025 года, Квалификационная коллегия судей объявила о приеме документов на вакансию заместителя председателя Октябрьского районного суда города Омска. Стоит напомнить, что в начале 2018 года на этот руководящий пост назначили Василия Бондарева, срок полномочий которого завершился шесть лет спустя. В настоящий момент он значится судьей той же инстанции, однако в октябре 2025 года члены областной ККС одобрили его кандидатуру на пост судьи Омского областного суда.
Стоит уточнить, что речь идет о вакансии зампредседателя указанной инстанции по уголовным делам. Должность замруководителя суда по гражданским делам уже занята, с августа 2020 года ее занимает Анастасия Безверхая.
Кроме того, стартуют поиски нового мирового судьи участка № 4 в Горьковском судебном районе Омской области. Юрий Шушура, отправлявший правосудие в этом статусе с 2004 года, ушел в отставку весной 2022 года, однако впоследствии еще дважды привлекался к осуществлению этих обязанностей.
Последним днем приема документов называется 26 января 2025 года.