Октябрьскому райсуду Омска ищут нового зампредседателя

В пятницу, 12 декабря 2025 года, Квалификационная коллегия судей объявила о приеме документов на вакансию заместителя председателя Октябрьского районного суда города Омска. Стоит напомнить, что в начале 2018 года на этот руководящий пост назначили Василия Бондарева, срок полномочий которого завершился шесть лет спустя. В настоящий момент он значится судьей той же инстанции, однако в октябре 2025 года члены областной ККС одобрили его кандидатуру на пост судьи Омского областного суда.