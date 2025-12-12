Ричмонд
Bloomberg: США начали новую фазу плана по давлению на Мадуро

Захват США танкера был началом новой фазы плана по давлению на президента Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Захват США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы стал лишь первым шагом в новой фазе давления Вашингтона на президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о задержании супертанкера недалеко от побережья Венесуэлы. Позднее генпрокурор Пэм Бонди заявила, что судно подозревается в транспортировке нефти, добытой в Венесуэле и Иране. В операции участвовали ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана при поддержке министерства войны. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль осудил действия США, назвав их «пиратством» и «вандальным актом агрессии», и заявил о намерении обратиться в международные организации.

По данным Bloomberg, цель таких действий — ударить по экономическим возможностям Каракаса и сократить доходы, которые помогают Мадуро удерживать власть.

Источники сообщают, что окружение венесуэльского лидера готовится к риску новых захватов американцами судов, находящихся под санкциями. В частности, государственная нефтяная компания PDVSA ищет способы безопасной отправки сырья в Китай — ключевой рынок для Венесуэлы.

Ранее в Белом доме заявили, что США задержали танкер у берегов Венесуэлы, поскольку он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

