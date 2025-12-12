Швейцарский победитель «Евровидения» неожиданно вернул трофей из-за одной страны

Музыкант сообщил, что больше не считает возможным хранить трофей у себя и направил его обратно в штаб-квартиру Европейского вещательного союза в Женеве. По его позиции, участие Израиля противоречит заявленным ценностям конкурса — идеям единства, инклюзивности и уважения человеческого достоинства. Он также указал, что ряд стран уже отказались от участия, что, по его мнению, свидетельствует о глубоком кризисе внутри проекта.