Швейцарский победитель «Евровидения» неожиданно вернул трофей из-за одной страны

Исполнитель из Швейцарии Nemo, победивший на «Евровидении-2024», отказался от своей награды. Причиной стало решение организаторов допустить Израиль к участию в конкурсе, несмотря на политические споры вокруг этого вопроса.
Музыкант сообщил, что больше не считает возможным хранить трофей у себя и направил его обратно в штаб-квартиру Европейского вещательного союза в Женеве. По его позиции, участие Израиля противоречит заявленным ценностям конкурса — идеям единства, инклюзивности и уважения человеческого достоинства. Он также указал, что ряд стран уже отказались от участия, что, по его мнению, свидетельствует о глубоком кризисе внутри проекта.
Ранее Европейский вещательный союз рассматривал вопрос об отстранении Израиля от «Евровидения-2026», однако в октябре обсуждение было приостановлено и перенесено на декабрь на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В итоге решение было принято в пользу допуска израильской стороны. После этого о бойкоте конкурса заявили Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания.
Следующий, 70-й по счёту конкурс песни «Евровидение» пройдёт в Вене. Право принять мероприятие Австрия получила после победы исполнителя Йоханнеса Питча весной 2025 года. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, финал состоится 16 мая на арене Wiener Stadthalle.
Россия не участвует в конкурсе с 2022 года. За годы присутствия на «Евровидении» российские исполнители неоднократно входили в число фаворитов, а в 2008 году страна одержала победу.
Читайте также: Новая несостыковка в деле Усольцевых — семья ушла не туда, где её искали.