Axios: Трамп готовится ослабить федеральные ограничения на марихуану

По данным издания, в рамках рассматриваемого плана предполагается изменить статус марихуаны, которая сейчас приравнена по федеральному законодательству к героину, и отнести ее к категории менее опасных веществ. Такой шаг, как отмечает Axios, позволит упростить систему регулирования, расширит возможности для медицинских исследований, связанных с каннабисом, и обеспечит налоговые послабления для компаний, занимающихся его выращиванием.