Axios: Трамп готовится ослабить федеральные ограничения на марихуану

Axios сообщает, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность переклассификации марихуаны как менее опасного вещества.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп может ослабить действующие федеральные ограничения на употребление марихуаны в начале 2026 года, передает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, в рамках рассматриваемого плана предполагается изменить статус марихуаны, которая сейчас приравнена по федеральному законодательству к героину, и отнести ее к категории менее опасных веществ. Такой шаг, как отмечает Axios, позволит упростить систему регулирования, расширит возможности для медицинских исследований, связанных с каннабисом, и обеспечит налоговые послабления для компаний, занимающихся его выращиванием.

При этом подчеркивается, что окончательное решение еще не принято, а команда Трампа изучает результаты опросов, фиксирующих рост поддержки переклассификации.

В публикации указывается, что рассматриваемые меры не предполагают полной федеральной легализации марихуаны для рекреационного применения.

В США отдельные штаты уже предприняли шаги по смягчению ограничений: 24 штата и округ Колумбия полностью легализовали марихуану.

Ранее сообщалось, что легализация каннабиса в ФРГ привела к росту оборота наркотиков.

