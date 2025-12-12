Axios: Трамп готовится ослабить федеральные ограничения на марихуану

Американский президент Дональд Трамп может ослабить действующие федеральные ограничения на употребление марихуаны в начале 2026 года, передает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, в рамках рассматриваемого плана предполагается изменить статус марихуаны, которая сейчас приравнена по федеральному законодательству к героину, и отнести ее к категории менее опасных веществ. Такой шаг, как отмечает Axios, позволит упростить систему регулирования, расширит возможности для медицинских исследований, связанных с каннабисом, и обеспечит налоговые послабления для компаний, занимающихся его выращиванием.
При этом подчеркивается, что окончательное решение еще не принято, а команда Трампа изучает результаты опросов, фиксирующих рост поддержки переклассификации.
В публикации указывается, что рассматриваемые меры не предполагают полной федеральной легализации марихуаны для рекреационного применения.
В США отдельные штаты уже предприняли шаги по смягчению ограничений: 24 штата и округ Колумбия полностью легализовали марихуану.
Ранее сообщалось, что легализация каннабиса в ФРГ привела к росту оборота наркотиков.