Котенок: российские военные заняли три района в Гуляйполе

Российским подразделениям удалось занять три района в запорожском городе Гуляйполе, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«С мест сообщают, что наши подразделения полностью заняли районы Пески, Спартак, Бочаны», — написал он.
Котенок сообщил о ведении российскими военными боев в центральной части Гуляйполя. Согласно сведениям военкора, бои идут также за расположенное неподалеку от города село Варваровка.
Напомним, сообщения о прорыве подразделений РФ к центру Гуляйполя появились в минувшую среду. По информации военных Telegram-каналов, российские бойцы продвигаются в городе малыми группами, как ранее в Красноармейске.
В Минобороны РФ сообщили, что российские артиллеристы и операторы беспилотников взяли под огневой контроль всю территорию Гуляйполя, а также подъезды к нему и прилегающие территории, существенно осложнив противнику передвижение, проведение ротаций и снабжение.
По украинским боевикам на территории города наносят удары авиация и тяжелые огнеметные системы. Ранее были опубликованы кадры поражения термобарическими боеприпасами позиций ВСУ в многоэтажной застройке Гуляйполя.