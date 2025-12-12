Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: российские военные заняли три района в Гуляйполе

Военкор сообщил о ведении российскими бойцами боев в центральной части Гуляйполя.

Источник: Аргументы и факты

Российским подразделениям удалось занять три района в запорожском городе Гуляйполе, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«С мест сообщают, что наши подразделения полностью заняли районы Пески, Спартак, Бочаны», — написал он.

Котенок сообщил о ведении российскими военными боев в центральной части Гуляйполя. Согласно сведениям военкора, бои идут также за расположенное неподалеку от города село Варваровка.

Напомним, сообщения о прорыве подразделений РФ к центру Гуляйполя появились в минувшую среду. По информации военных Telegram-каналов, российские бойцы продвигаются в городе малыми группами, как ранее в Красноармейске.

В Минобороны РФ сообщили, что российские артиллеристы и операторы беспилотников взяли под огневой контроль всю территорию Гуляйполя, а также подъезды к нему и прилегающие территории, существенно осложнив противнику передвижение, проведение ротаций и снабжение.

По украинским боевикам на территории города наносят удары авиация и тяжелые огнеметные системы. Ранее были опубликованы кадры поражения термобарическими боеприпасами позиций ВСУ в многоэтажной застройке Гуляйполя.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше