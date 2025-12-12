Путин и другие лидеры возложили венки к Монументу Нейтралитета Туркменистана

Вместе с ним венки к Арке Нейтралитета возложили главы ряда других государств.
Путин возложил венки к Монументу Нейтралитета Туркменистана. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Напомним, российский лидер прибыл в Ашхабад 12 декабря с рабочим визитом. В президентском терминале аэропорта столицы Туркменистана его встретили цветами и почётным караулом. У главы российского государства запланированы ряд переговоров и участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.