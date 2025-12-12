Ричмонд
Мадуро неожиданно назвал Путина старшим братом и рассказал о его поддержке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро положительно оценил телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений.

По словам Мадуро, беседа была продолжительной. Российский президент выразил поддержку действующим властям Венесуэлы, отметил стойкость венесуэльского народа и подтвердил приверженность защите суверенитета и стабильности в латиноамериканском регионе.

Эти сигналы Каракас расценил как прямое подтверждение союзнического курса Москвы. Отдельно глава Венесуэлы напомнил о практических итогах сотрудничества и назвал Путина старшим братом.

В конце ноября в Москве прошло заседание Межправительственной комиссии высокого уровня, по итогам которого стороны подписали 19 соглашений. Документы охватывают ключевые сферы — науку, технологии, здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность и энергетику. Следующая встреча комиссии запланирована на 2026 год и должна пройти в Каракасе.

Мадуро также сделал исторический акцент, связав нынешние отношения с событиями двухсотлетней давности, когда деятель венесуэльского освободительного движения Франсиско де Миранда встречался с российской императрицей Екатериной II. По его словам, именно тогда был заложен фундамент долгосрочных связей между народами.

В завершение президент напомнил о первой встрече Владимира Путина и Уго Чавеса, состоявшейся около 25 лет назад. С этого момента, как утверждает Каракас, Россия и Венесуэла выстроили устойчивое политическое и стратегическое партнёрство, которое сохраняется и развивается до сих пор.

