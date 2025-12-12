Путин в Ашхабаде возложил венок к Монументу нейтралитета Туркмении

Президент России Владимир Путин, прибывший в Ашхабад, возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркмении.
Российский лидер прибыл в столицу Туркмении для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета страны.
В программе визита также запланирован ряд двусторонних встреч. Кремль сообщил о запланированных переговорах с президентами Ирака Абделем Латифом Рашидом, Ирана Масудом Пезешкианом, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.
Арка нейтралитета является одной из основных достопримечательностей Ашхабада. Монумент представляет собой конструкцию из трех пилонов, поддерживающих многоуровневое сооружение высотой 83 метра, на вершине которого размещена позолоченная двенадцатиметровая скульптура первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова.