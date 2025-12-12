Ричмонд
Президент РФ Путин возложил венок к Монументу Нейтралитета Туркмении в Ашхабаде

Путин принял участие в церемонии возложения венков к Монументу Нейтралитета в столице Туркменистана.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом 12 декабря, где первым делом возложил венок к Монументу Нейтралитета Туркменистана. Эта информация следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

Вместе с главой государства у Арки памятника цветы возложили и другие лидеры ряда государств. Известно, что все они также примут участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия, Дню нейтралитета и 30-летию нейтрального статуса Туркменистана.

Данный форум в Ашхабаде является одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов стабильности и сотрудничества в Центральной Азии.