Пушков предрёк конец Евросоюзу при выходе Италии, Венгрии, Австрии и Польши

Пушков отметил, что эти намерения, наряду с идеей создания узкой группы ведущих мировых держав без европейских стран — Core 5, свидетельствуют об углублении раскола между США и ключевыми столицами Европы. Он также напомнил о недавнем интервью главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она призывала Трампа не вмешиваться в дела Европы, расценив это как паническую реакцию Брюсселя, который считает американского лидера врагом.