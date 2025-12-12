Секретарь Совбеза РФ предупредил об угрозе «восточного НАТО» в АТР

Попытки создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе военный блок по образцу НАТО идут вразрез с устоявшейся системой безопасности и подрывают региональную стабильность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Заявление прозвучало на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. По словам Шойгу, разговор был посвящён вопросам безопасности и военно-политической обстановки в АТР.
Российская сторона указала на нарастающую милитаризацию региона. В числе факторов напряжённости были названы действия Японии, Тайваня и Филиппин. Шойгу подчеркнул, что подобные процессы вызывают обеспокоенность и требуют взвешенного подхода.
Секретарь Совбеза отметил, что Москва последовательно выступает против формирования новых блоковых структур в Азии. По его словам, попытки выстроить «восточное НАТО» не соответствуют духу сотрудничества, который десятилетиями формировался в регионе.
Россия, как подчеркнул Шойгу, продолжает поддерживать асеаноцентричную модель безопасности. Эта архитектура, по его оценке, давно доказала свою эффективность и остаётся оптимальной основой для поддержания мира и баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
