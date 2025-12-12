Секретарь Совбеза РФ предупредил об угрозе «восточного НАТО» в АТР

Россия, как подчеркнул Шойгу, продолжает поддерживать асеаноцентричную модель безопасности. Эта архитектура, по его оценке, давно доказала свою эффективность и остаётся оптимальной основой для поддержания мира и баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.