«Нас это не устраивает»: Шойгу резко высказался о планах создать восточное НАТО

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что инициативы по формированию «восточного НАТО» противоречат существующей системе безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом он подчеркнул, что такая архитектура нарушает дух стабильности в регионе.

Источник: Life.ru

«Попытки создания разного рода новой архитектуры, а если говорить точнее — восточного НАТО, не могут нас устраивать, противоречат духу, который был создан в регионе», — заметил Шойгу.

Он сообщил, что на переговорах обсуждалась активная милитаризация региона — Японии, Тайваня и Филиппин. По его словам, Россия поддерживает асеаноцентричную модель безопасности, которая давно доказала эффективность и устойчивость.

Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси внёс законопроект о выходе США из НАТО. В своём документе HR 6508, получившем название «Закон о НАТО», он предлагает вывести страну из Североатлантического альянса. По данным зарубежных СМИ, НАТО не разрабатывает планы на случай выхода США из альянса, несмотря на роль Америки в военном блоке. Дипломаты блока воспринимают сигналы из Вашингтона не как угрозу выхода, а как сигнал к усилению активности Европы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
