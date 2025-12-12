«Нас это не устраивает»: Шойгу резко высказался о планах создать восточное НАТО

Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси внёс законопроект о выходе США из НАТО. В своём документе HR 6508, получившем название «Закон о НАТО», он предлагает вывести страну из Североатлантического альянса. По данным зарубежных СМИ, НАТО не разрабатывает планы на случай выхода США из альянса, несмотря на роль Америки в военном блоке. Дипломаты блока воспринимают сигналы из Вашингтона не как угрозу выхода, а как сигнал к усилению активности Европы.