Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: российские военные заняли Синьковку под Купянском

По информации координатора подполья, Синьковка перешла под контроль войск РФ по итогам боев, продолжавшихся около двух с половиной лет.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения выбили украинских боевиков из села Синьковка под Купянском, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Российские войска полностью установили контроль над селом Синьковка в купянском направлении Харьковской области. Подтверждения поступают сразу с нескольких линий, включая войсковые источники и локальные каналы», — написал он.

По словам Лебедева, бои за Синьковку были одними из самых затяжных на всем северо-восточном участке линии боевого соприкосновения. Они продолжались около двух с половиной лет.

Координатор подполья назвал Синьковку важной частью оборонительного рубежа ВСУ.

«Захват Синьковки создает условия для … давления на следующую линию обороны противника, включая Петропавловку и Кисловку», — отметил Лебедев.

Напомним, накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении сел Кучеровка и Куриловка на купянском направлении. В тот же день Минобороны РФ объявило о переходе под контроль российских войск харьковского села Лиман под Волчанском. Также стало известно об освобождении Северска в ДНР.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше