Российские подразделения выбили украинских боевиков из села Синьковка под Купянском, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Российские войска полностью установили контроль над селом Синьковка в купянском направлении Харьковской области. Подтверждения поступают сразу с нескольких линий, включая войсковые источники и локальные каналы», — написал он.
По словам Лебедева, бои за Синьковку были одними из самых затяжных на всем северо-восточном участке линии боевого соприкосновения. Они продолжались около двух с половиной лет.
Координатор подполья назвал Синьковку важной частью оборонительного рубежа ВСУ.
«Захват Синьковки создает условия для … давления на следующую линию обороны противника, включая Петропавловку и Кисловку», — отметил Лебедев.
Напомним, накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении сел Кучеровка и Куриловка на купянском направлении. В тот же день Минобороны РФ объявило о переходе под контроль российских войск харьковского села Лиман под Волчанском. Также стало известно об освобождении Северска в ДНР.