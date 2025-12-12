Раскрыто, что британский флот якобы провёл подлодку РФ «Краснодар» через Ла-Манш

Как сообщили в командовании Королевского ВМФ, операция проходила в рамках постоянного мониторинга обстановки у британских берегов. В ней был задействован танкер вспомогательного флота RFA Tidesurge, на борту которого находился вертолет Merlin.
Слежение началось в момент, когда подлодка вышла из Северного моря и направилась через Дуврский пролив в Ла-Манш. Отмечается, что «Краснодар» проходил узкий участок в надводном положении, несмотря на неблагоприятные погодные условия, передает The Sun.
Британские корабли сопровождали субмарину и буксир «Алтай», следовавший вместе с ней, до района северо-западного побережья Франции. После этого контроль над ситуацией был передан одному из союзников по НАТО.
«Краснодар» относится к дизель-электрическим подводным лодкам проекта 636.3 «Варшавянка» и входит в состав Черноморского флота ВМФ России. Лодка предназначена для борьбы с надводными и подводными целями, защиты морских коммуникаций и баз, а также ведения разведки и патрулирования. В числе ее возможностей — применение крылатых ракет «Калибр».
На фоне произошедшего в Лондоне вновь заговорили о «российской угрозе». Британские власти ранее объявили о запуске программы «Атлантический бастион», направленной на защиту подводных кабелей и трубопроводов. В Минобороны страны заявляют, что число российских судов, которые якобы представляют угрозу безопасности, за последние два года выросло на 30%.
В парламенте Великобритании ранее признавали, что не уверены в способности страны защитить свою подводную инфраструктуру. По оценкам депутатов, атака на кабели связи может привести к масштабным сбоям и тяжёлым последствиям.
