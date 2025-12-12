Раскрыто, что британский флот якобы провёл подлодку РФ «Краснодар» через Ла-Манш

На фоне произошедшего в Лондоне вновь заговорили о «российской угрозе». Британские власти ранее объявили о запуске программы «Атлантический бастион», направленной на защиту подводных кабелей и трубопроводов. В Минобороны страны заявляют, что число российских судов, которые якобы представляют угрозу безопасности, за последние два года выросло на 30%.