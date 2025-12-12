Путин прибыл в Туркменистан на форум, посвященный году мира и доверия

Президент России Владимир Путин утром в пятницу, 12 декабря, прибыл в Ашхабад на Международный форум, посвященный Году мира и доверия.
Российский лидер посетил столицу Туркмении для участия в мероприятиях, приуроченных сразу к нескольким датам: Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. В ходе визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч.
Международный форум проходит в Конгресс-центре Туркмении. Перед началом пленарного заседания «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего» российский лидер принял участие в церемонии приветствия глав делегаций и в совместном фотографировании.
Как писал сайт KP.RU, по прибытии Путин первым делом возложил венок к Монументу Нейтралитета Туркменистана.