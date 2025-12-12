Шойгу вручил орден Александра Невского президенту Лаоса Сисулиту

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в Президентском дворце вручил лидеру Лаоса Тхонглуну Сисулиту орден Александра Невского.
Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным в октябре. В документе отмечалось, что глава Лаоса удостоен ордена за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской народно-демократической республикой.
Шойгу сообщил, что вручает награду по поручению российского президента.
«Хочу заверить Вас, что это заслуженное признание всей совокупности ваших усилий как государственного деятеля, добившегося выдающихся успехов в развитии двустороннего сотрудничества», — отметил секретарь Совета безопасности РФ.
Сисулит заявил, что Лаосская народно-демократическая республика остается надежным партнером России и готова развивать дружбу и сотрудничество с российским государством и его народом.
Напомним, 10 декабря Шойгу прилетел в столицу Лаоса для встреч с руководством республики. В пресс-службе аппарата Совета безопасности рассказали, что 12 декабря запланированы переговоры с высшим политическим и военным руководством Лаоса, а также главами силовых структур.