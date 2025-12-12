Путин и Мирзиеев пообщались «на ногах» перед началом форума

АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев пообщались «на ногах» перед началом форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры начали беседовать после церемонии совместного фотографирования, в которой приняли участие главы делегаций форума. Президенты России и Узбекистана кратко пообщались по пути в зал пленарного заседания, приобняв друг друга.
Ранее Путин прилетел в Ашхабад, где помимо участия в форуме у главы государства запланирован ряд международных контактов, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.