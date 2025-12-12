Над Россией сбили 90 беспилотников. Военная операция, день 1388-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотников над территорией России, из них четыре — в Московском регионе. В Твери взрыв дрона повредил нижние этажи жилого дома, пострадали семеро человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Украине с гарантиями безопасности, и рассказал, что из мирного плана по урегулированию конфликта «кое-что выбросили». «Газета.Ru» ведет хронику событий.