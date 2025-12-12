Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбили 90 беспилотников. Военная операция, день 1388-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотников над территорией России, из них четыре — в Московском регионе. В Твери взрыв дрона повредил нижние этажи жилого дома, пострадали семеро человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Украине с гарантиями безопасности, и рассказал, что из мирного плана по урегулированию конфликта «кое-что выбросили». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:21 США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности, заявил Трамп, назвав их предоставление необходимым фактором для урегулирования конфликта.

8:14 Президент США Дональд Трамп заявил, что США «выкинули кое-что» из мирного плана по российско-украинскому конфликту.

8:10 Взрыв дрона повредил многоэтажный дом в Твери, ранения получили семь человек, в том числе ребенок. Удар пришелся по нижним этажам здания, выбило окна и обрушило конструкции. Жильцов эвакуировали, на месте работают спасатели и медики.

8:05 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

63 БПЛА сбили над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московским регионом, по три — над Смоленской и Тверской областями, а также акваторией Черного моря. По два дрона уничтожили в Тамбовской и Тульской областях, еще по одному — Орловской и Ростовской.

8:01 Сегодня 1388-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше