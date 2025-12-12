Над Россией сбили 90 беспилотников. Военная операция, день 1388-й

8:21 США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности, заявил Трамп, назвав их предоставление необходимым фактором для урегулирования конфликта.
8:14 Президент США Дональд Трамп заявил, что США «выкинули кое-что» из мирного плана по российско-украинскому конфликту.
8:10 Взрыв дрона повредил многоэтажный дом в Твери, ранения получили семь человек, в том числе ребенок. Удар пришелся по нижним этажам здания, выбило окна и обрушило конструкции. Жильцов эвакуировали, на месте работают спасатели и медики.
8:05 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1388-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.