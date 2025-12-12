Сакс заявил, что Европа не пойдет на урегулирование на Украине до Рождества

Ранее Financial Times, ссылаясь на свои источники, писала о надеждах президента США Дональда Трампа на достижение соглашения по украинскому вопросу к Рождеству. Издание также сообщало, что, по словам Владимира Зеленского, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в последние выходные оказывали на него давление с целью скорейшего принятия решения.