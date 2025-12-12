Ричмонд
Сакс заявил, что Европа не пойдет на урегулирование на Украине до Рождества

Американский процессор не исключил возможность рождественского чуда в контексте урегулирования на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью РИА Новости выразил мнение, что Европа вряд ли проявит практичный подход к разрешению украинского конфликта до рождественских праздников.

Ранее Financial Times, ссылаясь на свои источники, писала о надеждах президента США Дональда Трампа на достижение соглашения по украинскому вопросу к Рождеству. Издание также сообщало, что, по словам Владимира Зеленского, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в последние выходные оказывали на него давление с целью скорейшего принятия решения.

«Я не ожидаю прагматизма в Европе до Рождества», — заявил Сакс, комментируя перспективы урегулирования украинского кризиса до наступления праздников.

При этом американский профессор допустил вероятность рождественского чуда в контексте поиска мирного решения.

