Сакс заявил, что Европа не пойдет на урегулирование на Украине до Рождества

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью РИА Новости выразил мнение, что Европа вряд ли проявит практичный подход к разрешению украинского конфликта до рождественских праздников.
Ранее Financial Times, ссылаясь на свои источники, писала о надеждах президента США Дональда Трампа на достижение соглашения по украинскому вопросу к Рождеству. Издание также сообщало, что, по словам Владимира Зеленского, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в последние выходные оказывали на него давление с целью скорейшего принятия решения.
«Я не ожидаю прагматизма в Европе до Рождества», — заявил Сакс, комментируя перспективы урегулирования украинского кризиса до наступления праздников.
При этом американский профессор допустил вероятность рождественского чуда в контексте поиска мирного решения.