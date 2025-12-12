Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВМС Британии три дня следили за российской подлодкой «Краснодар» в Ла-Манше

ВМС Великобритании совместно с союзниками по НАТО провели трёхдневную операцию по сопровождению российской подлодки «Краснодар» и буксира «Алтай», проходивших через Ла-Манш. По словам британских военных, миссия была частью «постоянных усилий по защите национальной безопасности и целостности британских вод».

Источник: Life.ru

Наблюдение за субмариной начали ещё в Северном море, затем в Дуврском проливе и далее в Ла-Манше. Подлодка шла в надводном положении, несмотря на шторм. В операции участвовал танкер RFA Tidesurge с противолодочным вертолётом Merlin на борту.

Королевский флот сопровождал «Краснодар» и буксир «Алтай» до северо-западного побережья Франции, после чего передал наблюдение союзникам по НАТО.

Проход военных кораблей и подлодок через Ла-Манш регулярно вызывает внимание европейских стран. По международному праву транзит через пролив является свободным, однако государства традиционно усиливают мониторинг для контроля за движением иностранных судов. Так, ВМС Британии в ноябре следили за российским судном «Янтарь». Москва неоднократно подчёркивала, что её корабли следуют международному праву.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше