Дрон снял на видео сдачу в плен группы солдат ВСУ в Димитрове

Минобороны показало кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове. Видео © Минобороны России.
«Очередные боевики ВСУ рассказали, как были брошены командованием на убой на линии боевого соприкосновения. Осознав приближающуюся гибель, украинские боевики поняли, что у них есть только единственный шанс сохранить себе жизнь — сложить оружие и сдаться в плен», — сказали в ведомстве.
На кадрах также видно, как киевские солдаты бредут по территории населённого пункта, оглядываясь, а затем добровольно сдаются в плен.
Ранее также стало известно о переходе Северска под контроль ВС РФ. В город среди первых вошли бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад, которые ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. Минобороны РФ уже показало видео из освобождённого Северска. Тем временем в украинских соцсетях началась настоящая истерика ещё накануне перехода города под контроль ВС РФ. Военный эксперт из Киева пошутил, что Северск, видимо, встретит Новый год в составе России.
