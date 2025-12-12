Дрон снял на видео сдачу в плен группы солдат ВСУ в Димитрове

Ранее также стало известно о переходе Северска под контроль ВС РФ. В город среди первых вошли бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад, которые ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. Минобороны РФ уже показало видео из освобождённого Северска. Тем временем в украинских соцсетях началась настоящая истерика ещё накануне перехода города под контроль ВС РФ. Военный эксперт из Киева пошутил, что Северск, видимо, встретит Новый год в составе России.